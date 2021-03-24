В Кыштымском округе готовятся к противопожарному сезону
Сегодня, 09:15 Категория: Экология
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Главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой подписаны два постановления, касающиеся подготовки к противопожарному сезону 2021 года.
В первом утверждён план мероприятий по профилактике лесных пожаров и подготовке населённых пунктов, объектов экономики, лесных насаждений. Утверждён состав сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров.
Второе касается создания на территории округа внештатных патрульных, манёвренных, патрульно-манёвренных, патрульно-контрольных групп. В их обязанность войдёт своевременное реагирование на возникающие лесные пожары. Именно они в первую очередь будут заниматься их тушением.