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В Кыштымском округе готовятся к противопожарному сезону

Сегодня, 09:15 Категория: Экология
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Главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой подписаны два постановления, касающиеся подготовки к противопожарному сезону 2021 года.

В первом утверждён план мероприятий по профилактике лесных пожаров и подготовке населённых пунктов, объектов экономики, лесных насаждений. Утверждён состав сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров.

Второе касается создания на территории округа внештатных патрульных, манёвренных, патрульно-манёвренных, патрульно-контрольных групп. В их обязанность войдёт своевременное реагирование на возникающие лесные пожары. Именно они в первую очередь будут заниматься их тушением.

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Теги: Кыштым противопожарный режим лесные пожары

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