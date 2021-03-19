В Кыштыме нужно принимать срочные меры для предотвращения замора рыбы в водоёмах

Вчера, 12:35 Категория: Экология

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Об этом сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа сказала заместитель председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации округа Людмила Устинова.

По её словам, буквально на днях были взяты пробы воды на уровень растворённого в ней кислорода. Анализ проводился на озёрах Тайги, Тёмное, Анбаш, Сугомак, Верхне-Кыштымский и Нижне-Кыштымский пруды. По результатам анализа, за обитателей озера Сугомак можно быть спокойными. А вот в других озёрах и прудах уровень кислорода значительно меньше нормы. Здесь высок риск массового замора рыбы.

– Чтобы избежать замора рыбы, нужно уже сейчас принимать меры, – подчеркнула Людмила Николаевна. – К примеру, на Тёмном уже оборудованы три майны. Ежегодно майны для насыщения воды кислородом делают и градообразующие предприятия – Кыштымский медеэлектролитный завод и Кыштымское машиностроительное объединение.

Пробы воды на анализ непосредственно брал работник КМЭЗ, государственный общественный инспектор ГИМС, член Общественной палаты Челябинской области по рыболовству, рыбоводству и охране природы, руководитель Общества рыболовов Челябинской области «Кыштым» Дмитрий Дудин.

– На данный момент уровень кислорода в кыштымских водоёмах находится на истощении, – сказал сайту «КР» Дмитрий. – Это связано с тем, что в этом году выпало очень много снега. Он давит на лёд, и рыбе нечем дышать. Нужно уже сейчас предпринимать меры для предотвращения замора. За каждым участком закреплены ответственные люди, которые занимаются оборудованием майн, лунок и другими профилактическими мероприятиями. К примеру, в садах на Бышном за такие работы отвечает сторож Сергей Маркин. Если бы к этой проблеме подключилось ещё больше неравнодушных людей, было бы замечательно. Кроме того, нам пригодилась бы любая спонсорская помощь. В предыдущие годы некоторые индивидуальные предприниматели города помогали мне приобретать бензин для бензопил, выделяли средства на закупку пешней.

В настоящее время лучшим помощником может стать сама погода. По словам Дмитрия, если снег начнёт быстро таять, это поможет не допустить замора рыбы. Если же весна окажется затяжной, и снег будет таять долго, продолжая давить на лёд, массового замора рыбы на водоёмах вряд ли удастся избежать.