В Кыштыме на улицы города выведена практически вся техника коммунальных служб

Сегодня, 14:16 Категория: Экология

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Так, спецтехника муниципального предприятия «Дорсервис» работала в ночную смену и продолжает устранять последствия непрекращающегося снегопада и сегодня днём.

Ведётся очистка от снега и подсыпка противогололёдными средствами опасных участков. Особое внимание уделено пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, поворотам, подъёмам и спускам.

Сегодня ночью основные магистральные дороги с интенсивным движением транспорта проходили грейдером и комплексной дорожной машиной.

В настоящее время на кыштымских улицах работают две комплексные машины и один трактор на тротуарах. В ночь снова выйдут грейдеры.

Для очистки улиц частного сектора дополнительно привлечена спецтехника индивидуальных предпринимателей.

Сегодня во второй половине дня специалисты управления городского хозяйства планируют провести объезд города, чтобы проверить, как выполняются работы по очистке дорог и тротуаров от снега.

Кроме того, УГХ проверит информацию от управляющих компаний по очистке крыш жилых домов от снега и сосулек. Будет проведён выборочный мониторинг с объездом жилищного фонда.