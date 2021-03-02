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На Челябинскую область снова надвигаются снегопады и метели

Вчера, 09:35 Категория: Экология
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По информации гидрометеоцентра, на юге Челябинской области в период с 5 по 7 марта ожидается ухудшение погодных условий. На регион вновь обрушатся снегопады и метели. 

 

Уважаемые водители, жители Кыштымского городского округа! Просьба воздержаться от поездок на дальние расстояния на личном автотранспорте. Внимательно следите за информацией о возможном закрытии региональных дорог на юге региона!

 

На данный момент метель уже наблюдается в Карталинском, Кизильском и Варненском районах.  Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны на дорогах!

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Теги: Челябинская область погода метель снегопад

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