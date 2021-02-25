В кыштымских лесах больше всего обитает зайцев и лосей

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В Кыштымском городском охотобществе подвели итоги зимнего учёта зверей – обитателей охотничьих угодий. Общая площадь охотхозяйства в Кыштыме и его окрестностях превышает 60 тысяч гектаров.

Егеря и охотники не на один раз «прочесали» множество маршрутов, чтобы как можно точнее подсчитать количество лесных жителей.

Как сообщил сайту «КР» председатель Кыштымского городского охотобщества Борис Носиковский, по последним данным в окрестностях нашего округа обитает 196 лосей, 212 косуль, 16 кабанов. Были обнаружены также следы 270 зайцев и одной рыси. Замечены и следы двух волков.