Челябинская область восстанавливается после снежного плена
Сегодня, 12:00 Категория: Экология
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Жизнедеятельность южноуральцев возвращается в прежнее русло после непогоды. По последним данным:
– в регионе полностью восстановлено электроснабжение. Свет есть во всех домах;
– с мест заторов на автодорогах юга области эвакуировано 1 602 человек, из них 96 детей;
– эвакуировано 303 машины;
– организовано 16 пунктов временного размещения, в которых размещено 687 человек;
– аэропорт работает в штатном режиме.