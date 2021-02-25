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Челябинская область восстанавливается после снежного плена

Сегодня, 12:00 Категория: Экология
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Жизнедеятельность южноуральцев возвращается в прежнее русло после непогоды. По последним данным:

– в регионе полностью восстановлено электроснабжение. Свет есть во всех домах;
– с мест заторов на автодорогах юга области эвакуировано 1 602 человек, из них 96 детей;
– эвакуировано 303 машины;
– организовано 16 пунктов временного размещения, в которых размещено 687 человек;
– аэропорт работает в штатном режиме.

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Теги: Челябинская область последствия снегопада аэропорт

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