Челябинская область восстанавливается после снежного плена

Сегодня, 12:00 Категория: Экология

124

0

Жизнедеятельность южноуральцев возвращается в прежнее русло после непогоды. По последним данным:



– в регионе полностью восстановлено электроснабжение. Свет есть во всех домах;

– с мест заторов на автодорогах юга области эвакуировано 1 602 человек, из них 96 детей;

– эвакуировано 303 машины;

– организовано 16 пунктов временного размещения, в которых размещено 687 человек;

– аэропорт работает в штатном режиме.