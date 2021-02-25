Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Челябинскую область накроет снегопадами, но при этом станет теплее

Сегодня, 11:36 Категория: Экология
491
0

На Южном Урале к концу недели ожидается существенное потепление, но и обильные снегопады.

По прогнозам синоптиков, с 27 февраля в регионе ожидаются снегопады, которые могут затянуться более чем на неделю. Температура воздуха составит до восемь-десять градусов ниже нуля днём и 15-20 градусов мороза ночью. В первых числах марта дневные температуры поднимутся до минуса двух-восьми градусов.

С предстоящих выходных снежный покров может «вырасти» на 20-25 сантиметров. Ветер останется сильным, до 8-14 метров в секунду.

 

В последние два дня сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и морозы ниже 35 градусов привели к транспортному коллапсу в регионе. Часть дорог на юге области была закрыта для передвижения, сотрудники ГИБДД и МЧС эвакуировали из снежного плена сотни автомобилистов. Ураганный ветер привёл к перебоям в электроснабжении, срывал крыши домов и рушил заборы.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область погода снегопады потепление

Похожие публикации:

В Кыштыме ожидаются заморозки и сильный ветер

На Кыштым обрушатся дожди и шквалистый ветер

ГИБДД Кыштыма просит автомобилистов воздержаться от поездок в предстоящие выходные

Выходные в Кыштыме будут с дождями и грозами

В мае погода не пустит жителей Кыштыма на пикники

Комментарии:

Добавить