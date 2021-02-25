Челябинскую область накроет снегопадами, но при этом станет теплее

Сегодня, 11:36 Категория: Экология

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На Южном Урале к концу недели ожидается существенное потепление, но и обильные снегопады.



По прогнозам синоптиков, с 27 февраля в регионе ожидаются снегопады, которые могут затянуться более чем на неделю. Температура воздуха составит до восемь-десять градусов ниже нуля днём и 15-20 градусов мороза ночью. В первых числах марта дневные температуры поднимутся до минуса двух-восьми градусов.



С предстоящих выходных снежный покров может «вырасти» на 20-25 сантиметров. Ветер останется сильным, до 8-14 метров в секунду.

В последние два дня сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и морозы ниже 35 градусов привели к транспортному коллапсу в регионе. Часть дорог на юге области была закрыта для передвижения, сотрудники ГИБДД и МЧС эвакуировали из снежного плена сотни автомобилистов. Ураганный ветер привёл к перебоям в электроснабжении, срывал крыши домов и рушил заборы.