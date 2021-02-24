В трёх районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Вчера, 09:24 Категория: Экология

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В Главном управлении МЧС России по Челябинской области сообщают, что в Нагайбакском, Карталинском и Варненском районах режим чрезвычайной ситуации введён до особого распоряжения.

В южных территориях региона развёрнуты пункты временного размещения для людей, эвакуированных с заснеженных трасс. Для них были организованы ночлег и питание. В Чесме в двух детских садах размещены около 200 человек. В пункте временного размещения Агаповского района находятся 106 человек, в том числе 10 детей. В Верхнеуральском районе – 117 человек, из них 21 ребёнок. Еще 75 человек размещены в пункте в Варненском районе.

Губернатор Алексей Текслер держит ситуацию на постоянном контроле и даже запустил «сторис», чтобы был ещё один канал связи с людьми.

Сегодня в 08-25 в Пластовский муниципальный район для оказания помощи населению дополнительно выдвинулись две группы Уральского учебно-спасательного центра в составе 16 человек и четырёх единиц техники.

По информации об автобусе с детьми, застрявшем в Увельском районе возле села Летягино: ночью дети были эвакуированы и размещены в гостинице в Увельском районе.

На въезде в Южноуральск 17 туристов из Магнитогорска ночевали в автобусе на заправке. Они заправили полный бак и решили уехать позднее, но не смогли. Обратились в местную администрацию, через полчаса уже были размещены в ПВР в школе №7.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на участке автодороги Верхнеуральск - Петропавловск (в районе п. Этовна) застрявший микроавтобус и несколько легковых машин вызволены из снежного плена. Люди спасены. Дорожники расчистили трассу и теперь двигаются на Верхнеуральск!