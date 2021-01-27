Кыштымские спасатели предотвратили загрязнение озера Улагач

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Вчера днём дежурная смена Кыштымского отряда выехала в Озёрский городской округ к озеру Улагач, где были замечены масляные пятна на поверхности воды в техническом канале.

По прибытию на место спасатели действительно обнаружили пятно маслянистой плёнки. Работы по предотвращению загрязнения озера сразу были организованы в трёх направлениях: предотвращение и ликвидация разлива; установление источника загрязнения; контроль состава воды.

Для предотвращения загрязнения воды в озере силами Кыштымского и Мобильного отрядов на канале выставлены боновые заграждения и организовано круглосуточное дежурство спасателей. К установлению причин появления пятен были привлечены специалисты Аргаяшской ТЭЦ, оперативные группы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России, а контроль за химическим составом воды в настоящий момент проводится специалистами Росприроднадзора.

Общая площадь масляных пятен составила около ста квадратных метров. Аргаяшская ТЭЦ работает в штатном режиме. На месте происшествия находится необходимое количество сил, средств. Ситуация взята под контроль. Заметим также, что из озера Улагач не осуществляется забор воды, и угрозы населению нет.