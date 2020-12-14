В Кыштыме планируется расширить действующий полигон

Сегодня, 14:21 Категория: Экология

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В Челябинской области реализуется масштабная государственная программа по охране окружающей среды на 2018-2025 годы.

Об этом на пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн в медиахолдинге «Гранада Пресс», рассказал министр экологии региона Сергей Лихачёв. По его словам, в рамках программы на защиту природы за эти годы будет направлено 166 миллионов 109 тысяч рублей.

К примеру, на подпрограмму по охране атмосферного воздуха из областного бюджета выделено 29 миллионов 124 тысячи рублей, на организацию системы обращения с отходами, с участием федерального финансирования – более двух миллиардов. В министерстве подчеркнули, что новые объекты обращения с ТКО запланированы во всех зонах деятельности региональных операторов. Так, в Горном кластере планируется создание мусоросортировочных комплексов в Сатке и в Аше, а также проектирование и строительство полигона в Сатке.

В Кыштымском кластере планируется реконструкция сортировочного комплекса в Снежинске, расширение действующего полигона в Кыштыме и эксплуатация инсинераторной установки для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов.