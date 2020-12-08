В Кыштыме дошкольники стали настоящими друзьями птиц

Сегодня, 14:17 Категория: Экология

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В рамках недели «Кто как готовится к зиме» в младшей разновозрастной группе детского сада № 9 была проведена исследовательская деятельность. По иллюстрациям книг дети познакомились с пернатыми друзьями и обсудили, как готовятся к зиме зимующие и перелётные птицы, дикие и домашние животные.

Во время прогулки дошкольники развесили кормушки, сделанные с родителями, накормили птиц крупой и хлебом, а также наблюдали за их поведением. Не обошлось и без подвижных, сюжетно-ролевых и дидактических игр.

В качестве закрепления темы был проведён конкурс рисунков, где дети заняли призовые места, получили подарки и грамоты.