В лесных массивах в окрестностях Кыштыма усилен контроль за незаконной рубкой хвойных деревьев

Вчера, 10:25 Категория: Экология

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В преддверии новогодних праздников территориальный отдел «Кыштымское лесничество» Управления лесничествами Челябинской области усилили контроль за рубкой хвойных деревьев.

Лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции организованы рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев. Кроме того, для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков будут организованы передвижные посты.

В соответствии с действующим законодательством, предусмотрена административная и уголовная ответственности. Для граждан административные штрафы за незаконную рубку лесных насаждений составляют от трёх до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Помимо штрафов, «чёрный» лесоруб обязан будет возместить ущерб, причинённый лесному фонду. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьёй 260 УК РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.

Если при совершении незаконной рубки применялись механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, то размеры административных штрафов увеличиваются, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются.

Жители и гости города Кыштыма могут сообщить о происходящих в лесах рубках по телефонам – 4-68-82, 4-68-83.