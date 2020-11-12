В Кыштыме возле водоёмов выставлены запрещающие знаки

Сегодня, 11:02 Категория: Экология

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Осенний лёд в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.

Вчера, 11 ноября, сотрудниками управления гражданской защиты Кыштымского округа в целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах в местах традиционного выхода на лёд были выставлены запрещающие знаки «Переход по льду запрещён».

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются рыбаки, которые на свой страх и риск выходят на непрочный лёд и дети, которые оказываются без присмотра родителей.

Согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области, безопасным для пешего перехода одного человека является лёд с зеленоватым оттенком и толщиной не менее семи сантиметров. Однако в период становления льда на водоёмах вода замерзает неравномерно. Поэтому на одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью.

При переходе по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться проторенных троп, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если после первого сильного удара палкой покажется, хоть немного воды, – это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. Если лёд непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.

Если за вами затрещал лед и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности. Плавно ложитесь на лёд и перекатывайтесь в безопасное место.

При переходе по льду водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга пять-шесть метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди. Во время движения по льду обращайте внимание на его поверхность, обходите опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Запрещается прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке.

Пользоваться площадками для катания на коньках на водоёмах разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 25 сантиметров.

При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии пять-шесть метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет, а также верёвка. Запрещается выходить на лёд в состоянии алкогольного опьянения.

Родители! Проведите разъяснительную беседу со своими детьми об опасности, которую таит в себе тонкий лёд, что поможет предотвратить беду. Не отпускайте их кататься на коньках и лыжах по льду водоёмов. Не оставляйте детей без присмотра.

На водных объектах запрещается:

Выходить на лёд в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки. Кататься на коньках на водных объектах вне установленных мест массового отдыха. Выезд на лёд, передвижение по льду и стоянка транспортных средств (в том числе мотоциклов, снегоходов, гужевых повозок, саней и других транспортных средств).

Согласно статьи 15 Закона Челябинской области «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, установленных нормативным правовым актом Челябинской области», выход на лёд водных объектов в местах, обозначенных запрещающими информационными знаками, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей. Выезд на лёд водных объектов транспортных средств, за исключением мест, обозначенных знаком безопасности на водных объектах «Переход (переезд) по льду разрешён», влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 15000 рублей; на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей. Не является административным правонарушением выезд на лёд водных объектов служебных транспортных средств органов, служб и организаций, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружающей среды.

В случае чрезвычайного происшествия или опасной ситуации звоните по телефону 112.