В Челябинской области усилен контроль за рубкой хвойных деревьев

Вчера, 11:30 Категория: Экология

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До новогодних праздников ещё больше месяца, но Главное управление лесами Челябинской области и подведомственные учреждения уже усилили контроль за рубкой хвойных деревьев в лесных массивах.

Лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции проводятся рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев.

– В соответствии с действующим законодательством РФ, за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственности. Для граждан размер штрафов составит от трёх до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц – от 200 до 300, – предупреждает об ответственности за самовольно срубленные хвойные деревья начальник отдела госконтроля Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

Помимо штрафов «черный» лесоруб обязан будет возместить ущерб, причинённый лесному фонду. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой ответственность, предусмотренную статьёй 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.

Если при совершении незаконной рубки применялись механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, то размеры административных штрафов увеличиваются, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются.

В прошлом году в предновогодний период на территории Челябинской области было организовано 28 стационарных постов и проведено 1702 рейда. В результате было выявлено три случая незаконной заготовки новогодних елей, срублено 271 дерево.

Южноуральцы могут сообщить о незаконной рубке на интернет-портале помоги-лесу74.рф.