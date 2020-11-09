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ЕДДС предупреждает жителей Кыштымского округа о сильной гололедице

Вчера, 11:12 Категория: Экология
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По данным Челябинского гидрометеоцентра, сегодня, 9 ноября, в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица.

                                               

 

Если в прогнозе погоды даётся сообщение о гололёде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Будьте осторожными и соблюдайте правила безопасного поведения на скользких улицах.

 

Как действовать во время гололёда

Надевайте малоскользящую обувь на низком каблуке с рельефной подошвой. При гололёде передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, постоянно смотрите себе под ноги, если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

 

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Выходите пораньше, чтобы перемещаться не торопясь. Внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замёрзшие лужи, склоны, лестницы и т.п.). Если скользкое место невозможно обойти, то передвигайтесь по нему небольшими скользящими шажками на слегка согнутых ногах, наступая на всю подошву. Не занимайте руки хрупкой или тяжёлой ношей и не держите руки в карманах. Не проходите вблизи зданий и деревьев, чтобы избежать падающей сосульки или обледеневшей ветки.

 

Соблюдайте особую осторожность и будьте особенно внимательными при переходе дороги. Не нарушайте правила перехода через улицу! Не выбегайте на пешеходный переход, так как на льду автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь машины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют падению на обледенелых поверхностях.

 

Правила езды по трассе в зимний период

Следите за условиями окружающей среды и качеством дорожного полотна. Соблюдайте скоростной режим. Совершайте обгоны без резких манёвров. Соблюдайте дистанцию. Будьте вежливы по отношению к другим участникам дорожного движения. На перекрёстках и пешеходных переходах будьте особенно внимательными. Откажитесь от поездок на дальние расстояния.

 

Гололёд зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите в ЕДДС о месте обрыва.

 

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.

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Теги: Кыштымский округ ЕДДС гололед погода

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