Жителей Челябинской области предупредили о высокой пожарной опасности

Вчера, 16:33 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 13 октября, местами в южных районах области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Вероятность возникновения ЧС связана с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населённые пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

Так, например, совсем недавно в районе озера Казгалы произошёл лесной пожар.

Соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните, что в период высокой пожарной опасности, сухой и ветреной погоды запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне; пользоваться пиротехническими изделиями; сжигать сухую траву и мусор.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий, обнаружении пожара сообщите по телефону 112 или 101.