Жителей Кыштыма предупреждают о сильных порывах ветра

Вчера, 17:24 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 23 сентября, в Челябинской области ожидаются дожди, порывы ветра до 23 м/сек.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть. Во дворах закрепить слабо укрепленные конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность. Во время ливня не стоит спускаться в подвалы и подземные переходы.

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на более поздний срок.

По прогнозам синоптиков завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 11 градусов.