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Кыштымские педагоги сделают мир ещё ярче

Вчера, 09:55 Категория: Экология
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Во всех образовательных организациях Кыштымского городского округа стартовала акция «Посади цветок – сделай мир ярче!», приуроченная к празднованию Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошкольных работников.

 

Участниками могут стать не только сами педагоги, но и воспитанники детских садов и школьники вместе со своими родителями. Все желающие могут принести в свои школы и садики саженцы цветущих кустарников, клубни и луковицы многолетних цветов, например, тюльпанов, лилий, флоксов, нарциссов и так далее. Затем дети и педагоги высадят их на школьные клумбы.

 

Акция «Посади цветок – сделай мир ярче!» продлится до 30 сентября.

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Теги: Кыштым школы детские сады цветы

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