Синоптики прогнозируют сильные дожди и порывы ветра до 22 м/сек.

Сегодня, 18:18 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью 17 сентября в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные дожди, усиление ветра до 22 м/сек. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть. Во дворах закрепить слабо укрепленные конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность. Во время ливня не стоит спускаться в подвалы и подземные переходы.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на маршруты на более поздний срок.

По прогнозам синоптиков завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до +13 градусов.

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (351-51) 4-11-12, с сотового телефона – 112.