Экстренное предупреждение: прогнозируется ухудшение погодных условий

Вчера, 17:48 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 15 сентября, в Челябинской области ожидаются сильные дожди, порыва ветра до 18 м/сек.

Из-за непогоды возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

По прогнозам синоптиков завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 11 градусов.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на более поздний срок.

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 4-11-12, с сотового телефона – 112.