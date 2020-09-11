Экстренное предупреждение: прогнозируется ухудшение погодных условий
Вчера, 17:48 Категория: Экология
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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 15 сентября, в Челябинской области ожидаются сильные дожди, порыва ветра до 18 м/сек.
Из-за непогоды возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.
При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт
Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
По прогнозам синоптиков завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 11 градусов.
Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на более поздний срок.
Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 4-11-12, с сотового телефона – 112.