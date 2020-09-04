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Жителей Кыштыма предупреждают о высокой пожарной опасности

Вчера, 13:54 Категория: Экология
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Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа,  с 7 по 9 сентября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В восточных и южных районах есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населённые пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В период сухой и ветреной погоды запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне; пользоваться пиротехническими изделиями; сжигать сухую траву и мусор.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий, обнаружении пожара сообщите по телефону 112 или 101.

По прогнозам синоптиков сегодня в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 19 градусов, завтра – до плюс 21 градуса, в среду – до плюс 23 градусов.

 

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Теги: Кыштым ЕДДС сообщает Высокая пожарная опасность

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