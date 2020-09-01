В Кыштыме подведены итоги августовского субботника «Подарим детям чистый город»

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Одними из первых сделали наш город чистым - педагоги.

Фото сделано во время субботника в средней школе № 2.

В традиционном субботнике, который ежегодно посвящён началу учебного года, приняли участие порядка 40 организаций и предприятий всех форм собственности. В период с 3 по 24 августа убрана территория общей площадью почти в триста тысяч квадратных метров. Вывезено более одной тысячи кубических метров мусора.

По данным управления городского хозяйства, активное участие в «генеральной уборке» города приняли жители 114 улиц частного сектора. Всего – 2385 человек. Силами муниципального предприятия «Дорсервис» из частного сектора вывезено на полигон 546 мешков мусора.

Кроме того, в рамках субботника «Подарим детям чистый город» работники «Дорсервиса» привели в порядок 34 из 39 остановочных павильонов – покрасили металлические конструкции, произвели ремонт или замену крыш из поликарбоната, скосили траву возле остановок и убрали расклеенные объявления. Также была ликвидирована несанкционированная свалка по улице Сосновой, окошены территории возле демидовской усадьбы и кинотеатра «Октябрь».

Территории, закрепленные за организациями, учреждениями и предприятиями, приводились в порядок согласно представленным графикам. На субботник вышли работники 25 крупноторговых объектов, 42 нестационарных торговых объектов, 103 встроенных помещений и 16 предприятий, расположенных на территории Кыштымского городского округа.

Субботники проводились и в посёлках Кыштымского городского округа. В общей сложности приведена в порядок территория на площади более трёх тысяч квадратных метров. Вывезено 35 кубометров мусора.