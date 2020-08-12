В Кыштыме начинается первый этап работ по реконструкции гидротехнических сооружений на реке Кыштымка

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Работы здесь предстоят масштабные и технически сложные. Необходимо восстановить изношенные важнейшие элементы, неисправность которых существенно ограничивает эксплуатационные возможности. Гидротехнические сооружения важно поддерживать в надлежащем состоянии для того, чтобы можно было регулировать уровень воды в городском пруду. В настоящее время заключён муниципальный контракт с подрядчиком. Капитальный ремонт будет выполнять специализированная на работе с ГТС фирма ООО «Уралкомплект-наука» из Екатеринбурга.

Необходимость капитального ремонта гидротехнических сооружений, по словам главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, назрела давно. Муниципалитет вошёл в региональную программу «Обеспечение безопасности ГТС».

– Это очень серьёзный вид работ. Работа продлится в течение двух лет. Мы очень долго решали вопрос о финансировании реконструкции ГТС. В 2020 году распоряжением губернатора Челябинской области средства нам выделены, – продолжает Людмила Александровна. - Это будет очень серьезный прорыв в жизни Кыштымского городского округа.

Как сообщает сайт администрации Кыштымского округа, капитальный ремонт пройдёт в два этапа. Основная задача – доведение параметров и частей сооружения до обеспечения требуемой работоспособности в соответствии с паспортом объекта. В этом году подрядчик выполнит замену затворов, ремонт основного водосброса и части канала. Будет выполнено и благоустройство берегов речки Кыштымки в районе Бучила. На ремонт ГТС в Кыштыме из областного бюджета выделено порядка 50 миллионов рублей. Первый этап работ должны быть выполнены уже осенью этого года.

– Гидротехнические сооружения, находящиеся на территории и возле Кыштымского машиностроительного объединения, являются значимым звеном в плане водопропуска всего каскада водоёмов, окружающих наш город, – говорит первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин. – Через эти сооружения проходят все воды, которые попадают в городской пруд.

В следующем году планируется отремонтировать гидротехническую систему уже в самом центре города.