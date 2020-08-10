Жители Кыштыма жалуются на скопление мусора на кладбище

Вчера, 15:56 Категория: Экология

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В редакцию «КР» обратилась жительница Кыштыма. Она пожаловалась, что на новом кладбище разрастаются свалки: «Почему наши родные должны лежать в мусоре? Мы уже устали своими силами убирать эту свалку. Мусорных мешков нет. А свалки устроили по всему кладбищу».

Фото Дианы Юсовой



Мы обратились за комментарием к исполняющему обязанности заместителя главы Кыштымского городского округа по ЖКХ Сергею Алифанову.

– На главной аллее расположены специальные мешки «Биг-Бэг». Работники предприятия «Дорсервис» в рамках заключённого муниципального контракта вывозят мусора, – сказал сайту «КР» Сергей Анатольевич. – Между могил свалки создают зачастую сами посетители, которые приезжают убирать могилы усопших.

Посетив сегодня кладбище, мы убедились, что вдоль аллеи висят большие мешки, а бригада «Дорсервиса» убирает скопленный за неделю мусор. По словам рабочих, вывозят оттуда, куда может проехать техника, но порой приходится вручную таскать скопившиеся мешки из отдалённых участков.

Проблему свалок создают сами жители Кыштыма, которые не считают нужным отнести мусор до мешков, оставляя его у соседних могил. Такие завалы вряд ли удастся устранить, пока мы сами не воспитаем ответственное отношение к месту последнего пристанища наших родственников и близких.