В Кыштыме начали приводить в порядок контейнерные площадки

Сегодня, 15:36 Категория: Экология

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На территории Кыштымского городского округа определено более двухсот мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Однако пока далеко не все контейнерные площадки отвечают предъявляемым к местам сбора ТКО требованиям.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского округа, именно поэтому главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой была поставлена задача – начать в 2020 году работу по приведению контейнерных площадок к санитарным нормам.

По словам заместителя председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Людмилы Устиновой, каждая контейнерная площадка должна иметь бетонное основание под контейнеры, быть ограждённой с трёх сторон и иметь дополнительное забетонированное место для складирования крупногабаритного мусора. Напомним, в прошлом году по линии регионального министерства экологии из областного бюджета Кыштымскому городскому округу были направлены средства на приобретение евроконтейнеров. На условиях софинансирования с местным бюджетом для нашего города закуплено 212 современных ёмкостей для твёрдых коммунальных отходов. Почти все они установлены возле многоквартирных домов, частично – в частном секторе. Для новых контейнеров и площадки должны быть современными.

– В этом году из областного бюджета Кыштыму выделено более двух миллионов рублей на то, чтобы мы могли начать приводить в соответствие хотя бы часть контейнерных площадок, – говорит Людмила Николаевна. – К этой сумме были добавлены ещё и средства местного бюджета. В результате на первом этапе удастся довести до нормативного состояния 43 площадки.

Аукцион на проведение работ выиграл кыштымский индивидуальный предприниматель Валерий Пашко. Установка площадок подрядчиком уже началась. Все работы должны быть завершены до сентября.