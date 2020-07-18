ЕДДС Кыштыма предупреждает о грозах и осадках в виде дождя и града

Сегодня, 17:28 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью 21 июля в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, ливни, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.

По прогнозам синоптиков, завтра в Кыштыме ожидаются температура воздуха до плюс 20 градусов, дождь, гроза.

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При грозе не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон; не пользуйтесь электроприборами и сотовыми телефонами. На природе не пытайтесь найти укрытие под деревьями. Не купайтесь во время грозы.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на маршруты на более поздний срок. Рекомендуется отменить либо перенести проведение мероприятий на открытом воздухе.

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.