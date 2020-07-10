В Кыштыме ликвидировано 22 лесных пожара

Сегодня, 14:30 Категория: Экология

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Столько же возгораний с 30 марта по 10 июня ликвидировано в Кунашакском лесничестве.

Всего в Челябинской области было зарегистрировано 355 лесных пожаров. Больше всего возгораний произошло в Чебаркульском лесничестве – 66. Кыштымское лесничество на пятом месте в регионе – 22 пожара.

Такие данные приводит Главное Управление лесами по Челябинской области. Напомним, особый противопожарный режим в регионе был снят 10 июня.