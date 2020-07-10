Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме ликвидировано 22 лесных пожара

Сегодня, 14:30 Категория: Экология
113
0

 

Столько же возгораний с 30 марта по 10 июня ликвидировано в Кунашакском лесничестве.

 

Всего в Челябинской области было зарегистрировано 355 лесных пожаров. Больше всего возгораний произошло в Чебаркульском лесничестве – 66. Кыштымское лесничество на пятом месте в регионе – 22 пожара.

 

Такие данные приводит Главное Управление лесами по Челябинской области. Напомним, особый противопожарный режим в регионе был снят 10 июня.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым лесные пожары

Похожие публикации:

В Кыштыме огонь уничтожил два с половиной гектара леса

В лесах Челябинской области завершился пожароопасный сезон

В леса – ни шагу! В Кыштыме за майские праздники произошло четыре лесных пожара

Чёртова дюжина лесных пожаров. В Кыштыме подвели итоги с начала пожароопасного сезона

В лесах действует особый режим

Комментарии:

Добавить