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Кыштым – в зоне сейсмической активности

Сегодня, 14:18 Категория: Экология
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Такие данные приводит кафедра физической географии Челябинского государственного педагогического университета. Всего на территории Челябинской области находятся две зоны сейсмической активности.


Первая – на северо-западе региона. Она проходит по линии городов Верхний Уфалей – Кыштым – Карабаш – Миасс и далее по территории Башкирии. На поверхности совпадает с известным ране Главным Уральским разломом.
Вторая же зона сейсмической активности находится на востоке Челябинской области и совпадает с крупным разломом по линии Челябинск – Бреды.


В обеих зонах, как считают челябинские ученые, возможны землетрясения. Специалисты ссылаются на карту сейсмического районирования. На Южном Урале не исключаются землетрясения магнитудой 4-5 баллов. Однако они маловероятны и не слишком опасны.

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Теги: Кыштым сейсмическая активность землетрясения

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