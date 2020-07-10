Кыштым – в зоне сейсмической активности

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Такие данные приводит кафедра физической географии Челябинского государственного педагогического университета. Всего на территории Челябинской области находятся две зоны сейсмической активности.



Первая – на северо-западе региона. Она проходит по линии городов Верхний Уфалей – Кыштым – Карабаш – Миасс и далее по территории Башкирии. На поверхности совпадает с известным ране Главным Уральским разломом.

Вторая же зона сейсмической активности находится на востоке Челябинской области и совпадает с крупным разломом по линии Челябинск – Бреды.



В обеих зонах, как считают челябинские ученые, возможны землетрясения. Специалисты ссылаются на карту сейсмического районирования. На Южном Урале не исключаются землетрясения магнитудой 4-5 баллов. Однако они маловероятны и не слишком опасны.