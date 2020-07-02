В национальном парке «Таганай» зацвели орхидеи

Сегодня, 16:41 Категория: Экология

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На Таганае начался сезон орхидей. Первой распустилась любка двулистная – это случилось примерно на неделю раньше, чем обычно, сообщает пресс-служба парка.

Любку двулистную еще называют ночной фиалкой – за ее аромат, который усиливается с наступлением сумерек. Запах привлекает ночных мотыльков и ночных бражников, опыляющих растение.

Сразу после любки двулистной (на фото) зацветают пальчатокоренники, и первые уже появились – в этом году тоже на неделю раньше.

Орхидеи считаются очень привередливым растением, прежде всего потому, что требуют оптимальной влажности воздуха. Многие дикие орхидеи красиво цветут и привлекают к себе внимание. Поэтому посетителей национального парка просят не топтать и не рвать уникальные растения, а просто ими любоваться.

Сезон орхидей продлится на Таганае до третьей декады августа. В конце лета будет цвести гудайера ползучая. Это редкое растение встречается только в лесах, которым как минимум 95 лет.

Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст, на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.

В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста.