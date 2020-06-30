Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Предприниматель из Кыштыма очищает водоём Челябинска

Сегодня, 12:28 Категория: Экология
534
0

Фото: bfm74.ru

 

Кыштымский предприниматель Артём Карпов с помощниками очищает реку Миасс в Челябинске. Напомним, наш земляк собственноручно собрал водный экскаватор для очистки водоёмов от камышей и водорослей. В прошлом году на реке Миасс было очищено два километра русла, в этом году работа выполняется на трёх машинах. Одна из них собирает мусор и водоросли, остальные чистят дно.


Кыштымская техника будет работать в Челябинске до конца октября.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Карпов очистка водоёмов водный экскаватор

Похожие публикации:

Кыштымцы на плавающих экскаваторах спасли карабашские огороды от затопления

Специалисты из Кыштыма спасали реку в Каслях

Ил пустили в помидоры

Чем пахнет водопроводная вода

Министерство поощрит лучших

Комментарии:

Добавить