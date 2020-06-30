Предприниматель из Кыштыма очищает водоём Челябинска
Сегодня, 12:28 Категория: Экология
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Фото: bfm74.ru
Кыштымский предприниматель Артём Карпов с помощниками очищает реку Миасс в Челябинске. Напомним, наш земляк собственноручно собрал водный экскаватор для очистки водоёмов от камышей и водорослей. В прошлом году на реке Миасс было очищено два километра русла, в этом году работа выполняется на трёх машинах. Одна из них собирает мусор и водоросли, остальные чистят дно.
Кыштымская техника будет работать в Челябинске до конца октября.