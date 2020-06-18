Два велосипеда вместо мусора. Эксперимент: как жители Кыштыма могут выгодно сократить количество бытового мусора

Сегодня, 14:00 Категория: Экология

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Автор: Полина ЩЕРБАК

Да – переработке, нет – свалке

Никогда не забуду вечер перед первой акцией. Я сидела на полу кухни в куче полиэтиленовых пакетов, пластика, жестяных банок, картона и бумаги и с ужасом думала – неужели мы столько накопили за два месяца?! Не поленилась и достала кухонные весы. Шестьсот семьдесят граммов пакетов от молока в плёнке. Больше килограмма пластиковых крышек. На следующий день всё вторсырьё было отвезено на одну из точек экологического проекта «Разделяйка» в городе Челябинске.

О «Разделяйке» я узнала от своей сестры Юлии (выпускницы первой школы, а ныне студентки-третьекурсницы ЮжноУральского государственного университета), которая год назад стала её волонтёром. Благодаря этому общественному проекту каждый месяц в Челябинске, Копейске, Троицке, Южноуральске, Миассе и посёлке Рощино удаётся собрать и отправить на переработку около пятнадцати тонн неорганических отходов более двадцати различных категорий.

Признаюсь, я думала, что моё первое участие в акции будет последним. Уж больно трудоёмкий процесс: мусор нужно вымыть, высушить, складировать на балконе, а затем рассортировать на категории и отвезти на точку приёма. Но тот вечер на кухонном полу стал для меня поворотным моментом. Тогда я поняла, что нужно что-то менять. И для этого недостаточно только сдавать вторсырьё (что мы с мужем теперь исправно делаем каждые два-три месяца). Необходимо уменьшать количество отходов.

Так началась серия экспериментов, в результате которых мне удалось сократить объём мусора в моей семье почти в три раза. Однако в процессе обнаружился ещё один приятный «бонус» этой затеи – ощутимая экономия семейного бюджета. Благодаря всё тем же кухонным весам, калькулятору и простым математическим операциям я подсчитала, на сколько можно уменьшить количество производимых отходов семье из двух взрослых и двухгодовалого ребёнка и на сколько выгоден такой «зелёный» образ жизни.

Минус «башня» и «пакет с пакетами»

Реализация идеи началась с самого элементарного – отказа от пакетов в супермаркетах (25 штук ежемесячно = 260 граммов полиэтилена) в пользу тканевых сумок. На скромные сэкономленные за первый месяц сто рублей мне пошили из старого тюля несколько мешочков под весовые продукты в ближайшем ателье. Сразу скажу, что единственное материальное преимущество такого приобретения – постоянная скидка от продавца овощного ларька, где мы закупаемся, но благодаря тканевым мешочкам и сумкам мы полностью избавились от пресловутого «пакета с пакетами».

Следующим шагом стала покупка продуктов на развес вместо фасованных. Овощи и фрукты, конфеты, масло, творог… Особенно ощутимо уменьшилось количество отходов после отказа от курицы, фарша и мяса в пластиковых магазинных подложках – примерно на семьсот граммов в месяц. Что касается стоимости товаров на вес, то она, как правило, несколько ниже, на десять – тридцать рублей за килограмм.

Вдохновлённая успехом на «базовом» этапе, я приступила к «продвинутому». Так на кухне появилась йогуртница, избавившая мой «склад» от накапливаемой за каждый месяц статридцатисантиметровой (!) башни из йогуртовых баночек. Это недорогое (900 рублей, одна из самых простых моделей) и компактное чудо техники оказалось ещё и очень выгодной покупкой. В месяц оно экономит 800-900 рублей семейного бюджета, так как себестоимость ста граммов продукта со свежемороженой клубникой – около десяти рублей, что на восемнадцать рублей дешевле того, который мы раньше покупали. И это не говоря уже о том, что в домашнем йогурте нет искусственных добавок и красителей, и хранится он в среднем пять суток.

Интернет-шопинг для природы

Достаточно долго у меня не получалось подобрать замену «прогулочному» варианту детского фруктового пюре в мягких пластиковых упаковках, однако в итоге решение удалось найти на просторах мировой паутины. Через интернет-магазин я купила три многоразовых пакета (в Кыштым такие можно заказать с сайта магазина Wildberries или посылкой из Китая на «Алиэкспресс»). Дно у них открывается и закрывается, благодаря чему внутрь можно наложить фруктовое пюре или йогурт, а после использования без труда помыть. Цена вопроса – около ста рублей за штуку (хватает на несколько десятков применений). Окупается приобретение очень быстро – себестоимость домашнего пюре в три раза ниже фабричного. Например, в несезонное время сто граммов яблока с бананом стоят десять рублей против магазинных тридцати, что лично для моей семьи сохраняет более восьмисот рублей в месяц.

Пробовала я экспериментировать и с другими продуктами питания, начиная с выпечки домашнего хлеба и заканчивая выращиванием зелени на подоконнике, но вскоре пришла к выводу, что два из них действительно стоят затраченных усилий – ветчина и печенье.

Первая, отнимая примерно пятнадцать минут времени на непосредственное участие в процессе готовки, избавляет окружающую среду от ста граммов пластика, а её стоимость равна стоимости используемого мяса. Таким образом, если вы предпочитаете свиной карбонат, домашняя ветчина обойдётся вам в триста пятьдесят рублей за килограмм вместо шестисотсемисот.

На приготовление домашнего песочного печенья я трачу обычно не больше десяти минут и, помимо натурального вкуса, получаю минус полкило полипропиленовой упаковки в месяц и около шестисот рублей выгоды (домашнее печенье обходится в девяносто рублей за килограмм, тогда как схожее с ним «Юбилейное» – в среднем двести пятьдесят).

Стираю благодаря карантину

Знали ли вы, что влажные салфетки сделаны из смеси синтетической целлюлозы, пластиковых волокон и пропитаны химическим раствором, что растягивает процесс их разложения на неопределённые десятки, а то и сотни лет? И что они практически не подлежат вторичной переработке? Я об этом знала давно, но каждый раз утешала себя мыслью, что не так уж часто их и покупаю. Однако после введения карантина эта слабая отговорка потеряла свою силу – салфеток стали использовать много и часто, при каждом выходе из дома. И тогда, несмотря на подколы знакомых, я решилась на то, что можно отнести в категорию «экофанатизма» – их стирать. Нет, вы не ослышались. Я действительно мою салфетки с мылом, а затем снова укладываю их в упаковку и заливаю небольшим количеством воды с перекисью водорода для создания дезинфицирующего эффекта. Бред? Возможно. Но выглядит на самом деле вполне пристойно – они прекрасно отмываются и сохраняют эстетичный внешний вид даже после 10-15 использований. А теперь посчитаем. Вес одной большой упаковки – 550 граммов. Таким образом за полгода моя семья купит на шесть килограммов синтетического материала и химического раствора меньше и не выбросит на ветер (в прямом смысле) 900 салфеток, а в переносном – тысячу рублей.

Подобным образом обстоит ситуация и с медицинскими масками. Расходуя минимум четыре штуки в день, мы должны приобрести сто двадцать штук в месяц, а это двести пятьдесят граммов отходов и около трёх с половиной тысяч рублей. Для сравнения – многоразовая тканевая маска стоит от 100 рублей и, отслужив свой срок, может быть со спокойной совестью отправлена в мусорное ведро.

Казалось бы, ну что такое эти же двести пятьдесят граммов масок? Тем не менее на своём опыте я смогла лишний раз убедиться в том, что именно мелочи помогают добиться существенных результатов. Так, испробованные мною способы позволяют сократить производство неорганических отходов более чем на тридцать килограммов в год. Не так уж и много? А теперь представьте визуально – полторы тысячи пакетов и различных упаковок, восемьсот пластиковых контейнеров различного размера, около двух тысяч влажных салфеток… Мне кажется, что это стоящий результат. И он, ко всему прочему, награждается финансово – для нашей семьи это (без учёта масок) почти тридцать тысяч рублей в год. Сумма, на которую можно купить, скажем, два велосипеда и отправиться с ребёнком за город на выходных. Чтобы показать ему, насколько прекрасна природа без человеческого мусора, и дать понять, что от него зависит, будет ли это так в будущем.