Жители Кыштыма могут посадить именные яблони в память о фронтовиках

Сегодня, 17:30 Категория: Экология

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В международной акции «Сад Памяти», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне может принять участие любой житель Кыштыма.

– Увековечить память о своём родственнике – участнике Великой Отечественной войны можно не выходя из дома, – сказала сайту «КР» и.о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Кыштымского городского округа Марина Дунаева. – Для этого необходимо заполнить анкету на сайте регионального отделения «Союза садоводов России», рассказать, кому вы посвящаете яблоню. Волонтёры высадят дерево за вас. Участник акции получит фотографии и сертификат с координатами местонахождения яблони. Можно будет приезжать и ухаживать.

Также, заполнив анкету на том же сайте, можно лично принять участие в посадке яблони. Ближайшая высадка саженцев состоится 21 июня.

Напомним, в мае в Кыштыме уже проходила акция «Сад Памяти». Местные жители и депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа Сергей Батин высадили на улице Комарова 3200 саженцев ели, три куста сирени и около тридцати саженцев ясеня. Кроме того, специалисты комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды раздали для посадки 370 кустов спиреи, 500 саженцев ясеня в детские сады и учебные заведения города, на придомовые территории многоквартирных домов, в кыштымскую городскую больницу. Была проведена акция «Сирень Победы». Посажены порядка 300 кустов. Активное участие в акции приняла школьница Анастасия Устинова.

К международной акции «Сад памяти» присоединились и в соседних городах. Мероприятия по высадке деревьев провели в городах присутствия «Росатома» Озерске и Снежинске.

В Озерске акция прошла у дома Игоря Курчатова. В память о великом академике посадили раскидистую ель.

– В год 75-летия Великой Победы мы увековечиваем память 27 миллионов погибших, героически сражавшихся за Родину. В этот год мы также отмечаем 75-летие атомной промышленности, неоценимый вклад в становление и развитие которой внёс Игорь Васильевич Курчатов. Благодаря его титаническим усилиям советскими атомщиками был установлен ядерный паритет и сохранены миллионы жизней во всём мире, и сегодня мы продолжаем его традицию, – сказал генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Сад памяти появился и в Снежинске. В посёлке Сокол у памятника воинам, погибшим или пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, посадили канадские клёны.

«Сад памяти» – международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники высадили уже 25,2 миллиона деревьев. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология». Вся актуальная информация об акции на официальном сайте – садпамяти2020.рф.