Жители Кыштыма помогают Челябинскому орнитологическому обществу в составлении базы данных о лебедях

Сегодня, 16:06 Категория: Экология

67

0

В Челябинской области стартовала акция «Лебёдушка 2020». В Челябинском орнитологическом обществе принимаются фото и видео наблюдений за птицами: сколько у них птенцов, нет ли травм, не возникают ли в местах гнездования пар какие-либо факторы для беспокойства, в том числе отлов лебедей.

Кыштымцы, в частности жители посёлка Увильды, присоединились к участию в акции. Как рассказала сайту «КР» руководитель орнитологического общества Ирина Чухарева, все сведения будут внесены в базу данных Челябинской области. Данные принимаются: https://vk.com/id70435574, https://ok.ru/profile/513137860161, https://www.facebook.com/irina.chuhareva или по адресу электронной почты Ornis12007@yandex.ru, а также по телефону горячей линии: 8-950-749-44-09.

Организаторы просят участников не выкладывать фото и видео у себя на страницах в социальных сетях с указанием точного местонахождения лебедей. Птицы, занесённые в Красную книгу Челябинской области, ранее становились жертвами браконьеров.

По итогам акции «Лебёдушка-2020» наиболее активные участники будут награждены призами. Все желающие смогут принять участие в выездных исследованиях и по итогам проведенной работы стать соавторами в научных публикациях, посвящённых изучению жизни лебедей.