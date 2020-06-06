Губернатор Алексей Текслер: Вопросы экологии для региона, для Челябинска очень принципиальны

Сегодня, 11:12 Категория: Экология

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во Всемирный день охраны окружающий среды побывал на закрытой Челябинской городской свалке и оценил ход работ по ее рекультивации. Также глава региона ознакомился с работой стационарного и передвижного постов мониторинга качества атмосферного воздуха.

Челябинская городская свалка 11 сентября 2018 года была полностью закрыта для приема отходов. К ноябрю следующего года рекультивация будет полностью завершена. Сейчас свалка почти полностью накрыта специальной геомембраной, отсыпана супесью, поэтому запах уже не расходится по территории города. В следующем году на этом месте будет расти трава.

Как отметил глава региона, в ближайших планах рекультивация свалок Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка. Ведутся переговоры с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, чтобы по аналогии с Челябинской городской свалкой включить их в проект «Чистая страна».

Поднявшись на вершину закрытой свалки, с площадки которой открывается обзор на окрестности города, Алексей Текслер обратил внимание на предприятия, из труб которых наблюдались значительные выбросы. Эту ситуацию глава региона зафиксировал, сняв видео на свой смартфон.

– Следующие два больших шага по наведению экологического порядка в регионе – это решение вопроса выбросов на ЧМК и ЧЭМК. Мы активно в этом направлении работаем, коллеги знают мою позицию. Те планы, которые сегодня у нас подписаны, согласованы, они уже решают большую часть проблем. Мы для каждого из этих производств поставили дополнительные задачи, для того чтобы мы с вами перестали чувствовать выбросы. Количество жалоб уменьшится, пока как только неблагоприятные метеоусловия, мы видим и чувствуем, что эта проблема есть, – заявил Алексей Текслер.

Работа с предприятиями идет и на территории других промышленных городов, не только Челябинска и Магнитогорска. С ними заключаются соглашения по снижению объемов выбросов в атмосферу.

Следующая задача – это экологичный транспорт. Во время самоизоляции, когда в городах стало меньше машин, воздух стал лучше. Правительство региона работает с коммерческими предприятиями с целью сокращения неэкологичного транспорта на улицах южноуральских городов.

– Сегодня вопросы экологии для региона, для Челябинска очень принципиальны. Мы будем требовать выполнения всех уже заключенных соглашений и всех дополнительных мероприятий. Закон о квотировании нам в этом поможет, – обозначил Алексей Текслер.

Губернатор также сегодня ознакомился с работой стационарного и передвижного постов мониторинга качества атмосферного воздуха. Государственный экологический мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории Челябинской области осуществляется силами Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское УГМС» на 8 стационарных постах в Челябинске, 5 постах в Магнитогорске, 2 постах в Златоусте. В этом году планируется поставить в Челябинске еще 6 таких постов.

Кроме того, в 2016 году организована работа передвижной автоматизированной лаборатории контроля качества атмосферного воздуха. В 2017 году министерством экологии региона приобретена вторая лаборатория - обе в настоящее время работают в ежедневном, круглосуточном режиме. Маршрут работы определяется, исходя из аэроклиматических условий и жалоб населения, поступающих в минэкологии.

Оборудование постов работает в автоматическом режиме, определяя концентрации загрязняющих веществ каждые 20 минут, также есть возможность отбора проб в ручном и полуавтоматическом режиме для определения других веществ в атмосферном воздухе. Регулярные наблюдения на основные и специфические загрязняющие вещества проводятся ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней. Данные с постов и передвижных лабораторий может увидеть любой желающий на сайте минэкологии.



