В Кыштыме городской пляж готовят к началу купального сезона

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Фото Управления гражданской защиты населения Кыштымского городского округа.

Водолазами ООО «Флагман» уже мая проведена очистка дна пляжа на улице Фабричной. Со дна был поднят мелкий бытовой мусор, пластиковые бутылки, стекло. Сотрудники Дорсервиса произвели окос травы и вывезли мусор, а специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в Долгодеревенском взяли пробы воды и песка на исследование соответствия санитарным нормам.

Кроме того, на территории пляжа проведена акарицидная обработка.

Заключен договор с частным охранным предприятием «Купол» на обеспечение безопасности на воде. Сотрудники предприятия приступят к работе матросами-спасателями, как только откроют пляж в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.



В местах несанкционированного купания выставлены информационные знаки «Купание запрещено» и «Соблюдайте правила безопасности на воде».

В период купального сезона по местам массового отдыха населения на водных объектах будут организованы рейды.