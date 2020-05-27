Под Кыштымом вспыхнул лесной пожар

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Первый лесной пожар на территории, подведомственной «Кыштымскому лесничеству», вспыхнул 5 мая в районе базы отдыха «Красный камень» на озере Увильды.



Распространения огня удалось остановить. Но внутри выгоревшего участка в старых пнях продолжилось тление. Ураганный ветер, который обрушился в минувший понедельник на Кыштым и соседние города, стал причиной нового возгорания. В редакцию «КР» обратились работники базы отдыха «Красный камень». По словам Татьяны Лягинсковой, на просьбы потушить огонь никто не реагирует. Людям трудно дышать из-за дыма и остатков горения.



Как сказали сайту «КР» в «Кыштымском лесничестве», после ураганного ветра действительно началось дальнейшие распространение огня.



– Мы выезжали туда вчера и сегодня. В данный момент пожар локализован, – сказал начальник территориального отдела Алик Гайнутдинов. – Основную функцию по тушению мы выполнили. Продолжается горение внутри старых пней и сухостоя. На данный момент у нас нет возможности потушить их.



Татьяна Лягинскова обеспокоена, что от места возгорания до жилых домиков на территории базы остаётся менее 100 метров.