Недалеко от Кыштыма лебеди Гоша и Глаша выводят новое потомство

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Гоша плавает по Увильдам, осматривая свои владения, пока Глаша высиживает новое потомство.



Напомним, эти птицы, занесённые в Красную книгу, каждую весну прилетают на озеро Увильды. В 2018 году лебединая пара Гоша и Глаша были вынуждены улететь на юг без своего лебедёнка – его подстрелили охотники. По спасению раненного птенца развернулась настоящая спецоперация. Активное участие в её организации принял депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Лебедёнка передали в челябинскую клинику известного ветеринара Карена Даллакяна.



Птенец успешно перенёс операцию – из его крыла были извлечены две пули. Всю зиму он проходил реабилитацию в клинике, а весной вместе с подругой, пострадавшей от охотников на другом озере, взмыл в небо.



В прошлом году Гоша и Глаша вывели потомство и благополучно улетели на юг. А в этом году снова вернулись на излюбленное место – озеро Увильды. Кстати, недавно Глаша застревала в сетях, поставленных рядом с её гнездом рыболовами-браконьерами.



По словам местных жителей, сейчас Глаша не отходит от гнезда, высиживая новое потомство, которое появится в начале июня. Гоша же выходит на берег. Местная детвора дразнит лебедя, а он в свою очередь пытается ухватить ребят за ноги, когда они стоят на мостике.