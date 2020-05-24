В Кыштыме из-за сильного ветра повалены деревья

Вчера, 17:12 Категория: Экология

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Житель Кыштыма прислал в редакцию «КР» фотографии, сделанный только что на улице Карла Либкнехта. Около домов № 119 и 123 из-за сильного ветра повалены деревья.

Напоминаем, что при сильном ветре нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автомобили. Необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабо укреплённые конструкции.

По данным Челябинского гидрометеоцентра сегодня, 25 мая, с прохождением холодного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25-30 м/с.