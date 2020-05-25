В Кыштыме приступили к высадке цветов на городские клумбы

Сегодня, 14:29 Категория: Экология

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Фото Максима Марининова

В Кыштыме началась массовая высадка цветов на городские клумбы. Общая площадь засаженной цветами почвы составит около двух тысяч квадратных метров.

Оформление клумб и вазонов в этом году обеспечивает ООО «Канон – Т» из Свердловской области. Озеленители высадят на городские клумбы порядка 20 видов растений. Это георгины, сальвии, амаранты, петунии, вербены, агератумы, табак крылатый, львиный зев, бархатцы, лобелии, васильки, настурции, мимулюсы, колеусы, виолы, ипомеи, немезии, тагетисы.

С мая по октябрь подрядчик выполнит полный спектр работ: очистку земельных участков, перекопку, подготовку почвы, рыхление, посадку, прополку, регулярный полив и уборку растений осенью. Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа.