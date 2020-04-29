В Кыштыме произошёл первый лесной пожар

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Вчера днём в лесном массиве в районе мельницы на Нижнем Кыштыме произошёл первый в этом году лесной пожар. Оперативно обнаружить его удалось благодаря системе видеонаблюдения, имеющейся у арендатора лесных угодий – ООО «Кыштымский лес».

Как сказал сайту «КР» генеральный директор Кыштымлеса Александр Батин, пожар прошёлся по сухой траве на площади 20 соток. Деревья не повреждены.

Предположительно, в лесном массиве отдыхали рыбаки. Они уехали, оставив после себя тлеющий костёр. По всей видимости, он и стал причиной пожара.

Напомним, с 1 мая в кыштымских лесах устанавливается особый противопожарный режим. Отдых в лесных массивах запрещён. Соответствующие предупреждающие и запрещающие знаки работники «Кыштымского леса» установят уже сегодня-завтра.