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В Кыштыме произошёл первый лесной пожар

Сегодня, 12:56 Категория: Экология
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Вчера днём в лесном массиве в районе мельницы на Нижнем Кыштыме произошёл первый в этом году лесной пожар. Оперативно обнаружить его удалось благодаря системе видеонаблюдения, имеющейся у арендатора лесных угодий – ООО «Кыштымский лес».

 

Как сказал сайту «КР» генеральный директор Кыштымлеса Александр Батин, пожар прошёлся по сухой траве на площади 20 соток. Деревья не повреждены.

 

Предположительно, в лесном массиве отдыхали рыбаки. Они уехали, оставив после себя тлеющий костёр. По всей видимости, он и стал причиной пожара.

 

Напомним, с 1 мая в кыштымских лесах устанавливается особый противопожарный режим. Отдых в лесных массивах запрещён. Соответствующие предупреждающие и запрещающие знаки работники «Кыштымского леса» установят уже сегодня-завтра.  

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Теги: Кыштым лесной пожар

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