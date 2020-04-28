В Кыштыме с 1 мая будет ограничен вход и въезд в леса

Сегодня, 09:59 Категория: Экология

296

0

С 1 мая в Кыштыме вводится особый противопожарный режим.

Для граждан, кроме лиц, занятых в охране, защите и воспроизводству лесов, будет ограничен вход и въезд в лесную зону в границах Кыштымского городского округа.

В период действия особого противопожарного режима запрещено применение любого открытого огня: разведение костров (мангалов), сжигание мусора, сухой травы (в том числе в бочках), проведение пожароопасных работ на объектах. Будут проводиться рейды, нарушителям грозят административные штрафы.

Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, согласно статье 20.4. КоАП РФ – Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, штраф на граждан составляет от двух до четырёх тысяч рублей.

Согласно статье 8.32. КоАП РФ – Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, предусмотрен штраф на граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

При обнаружении пожара нужно немедленно звонить по телефону – 112 или 101.