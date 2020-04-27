В Кыштыме на городских клумбах расцветут 19 видов растений

Сегодня, 11:04 Категория: Экология

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Как только установится тёплая погода, озеленители приступят к высадке цветов на городские клумбы. В Кыштыме расцветут георгины, сальвии, амаранты, петунии, вербены, агератумы, табак крылатый, львиный зев, бархатцы, лобелии, васильки, настурции, мимулюсы, колеусы, виолы, ипомеи, немезии, коки, тагетисы – всего 19 видов растений. Об этом сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа.



Цветочные клумбы и вазоны оформит компания «Канон-Т» из Свердловской области. Она специализируется на ландшафтном дизайне, озеленении и благоустройстве территорий в Екатеринбурге.



По данным Управления городского хозяйства, сумма контракта, который находится в стадии подписания, составит 531 тысячу 898 рублей. В эту сумму входит полный спектр работ: очистка земельных участков, перекопка, подготовка почвы, рыхление, посадка, прополка, регулярный полив и уборка растений осенью.