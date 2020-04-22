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В Кыштыме провели лабораторные исследования воздуха после возгораний на мусорном полигоне

Вчера, 13:53 Категория: Экология
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Напомним, ранее жители Кыштыма жаловались на смог и неприятный запах со стороны мусорного полигона в районах радиогородка и Каолинового.


В видеообращении к местным жителям глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева сообщила, работники специализированной лаборатории ООО «Экопроект» взяли анализы воздуха на границах с жилым сектором. Превышения вредных веществ не обнаружено.


Посмотреть видео можно в группах «Кыштым» и «Кыштымская телерадиокомпания» ВКонтакте.

Как уже сообщалось на сайте «КР», на дым и запах жалуются не только жители Кыштыма. Администрация города Озёрска уже обратилась в прокуратуру Кыштыма и в Министерство экологии Челябинской области с требованием проконтролировать ситуацию в связи с возгоранием на полигоне, который обслуживает ООО «Спецсервис».

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Теги: Кыштым Людмила Шеболаева Спецсервис мусорный полигон

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