В Кыштыме провели лабораторные исследования воздуха после возгораний на мусорном полигоне

Вчера, 13:53 Категория: Экология

150

0

Напомним, ранее жители Кыштыма жаловались на смог и неприятный запах со стороны мусорного полигона в районах радиогородка и Каолинового.



В видеообращении к местным жителям глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева сообщила, работники специализированной лаборатории ООО «Экопроект» взяли анализы воздуха на границах с жилым сектором. Превышения вредных веществ не обнаружено.



Посмотреть видео можно в группах «Кыштым» и «Кыштымская телерадиокомпания» ВКонтакте.



Как уже сообщалось на сайте «КР», на дым и запах жалуются не только жители Кыштыма. Администрация города Озёрска уже обратилась в прокуратуру Кыштыма и в Министерство экологии Челябинской области с требованием проконтролировать ситуацию в связи с возгоранием на полигоне, который обслуживает ООО «Спецсервис».