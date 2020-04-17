Жителей Кыштыма предупреждают о порывистом ветре до 22 м/с

Вчера, 15:58 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 18 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения, угрозой перехода природных пожаров на населённые пункты. Возможно, повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Рекомендуется убирать с балконов вещи, которые могут выпасть. Во дворах частных жилых домов и садах закрепить слабо укрепленные конструкции, закрыть окна. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья.

По прогнозам синоптиков завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 9 градусов.

Напоминаем, что режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлен до 30 апреля включительно.

Режим обязательной самоизоляции означает, что гражданам разрешено выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты или лекарства, добраться на работу, выгулять собаку, но не дальше, чем 100 метров от дома, вынести мусор.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.