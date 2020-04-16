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В Кыштыме благоустройство набережной будет проводиться с учётом пожеланий горожан

Вчера, 14:33 Категория: Экология
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Для того чтобы в проекте благоустройства предусмотреть все детали, администрация Кыштымского городского округа запустила серию опросов по данной теме.

 

Так, первый вопрос касался организации движения на будущей набережной в центре города вдоль речки Кыштымки. В онлайн-голосовании принял участие 151 житель нашего города. За обустройство пешеходных зон с обеих сторон и параллельной велосипедной дорожки проголосовали 95 респондентов. Двадцать поддержали идею о том, чтобы с одной стороны была пешеходная зона, а с другой – автомобильная. Ещё 36 кыштымцев из числа проголосовавших хотели бы видеть с обеих сторон набережной только пешеходные дорожки.

 

Второй вопрос был призван выяснить, нужны ли на набережной павильоны или киоски-автоматы с сувенирной продукцией. На этот вопрос ответили 229 человек. Из них 140 дали отрицательный ответ, 89 – положительный.

 

Серия опросов будет продолжена в группе администрации округа ВКонтакте «Кыштым».

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Теги: Речка Кыштымка благоустройство опрос

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