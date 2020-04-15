В Кыштыме на городских клумбах высадят цветы. Подрядчик определится в эту пятницу
Сегодня, 10:26 Категория: Экология
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Соответствующие документы появились на сайте государственных электронных закупок. Всего на озеленение в Кыштымском городском округе выделено из местного бюджета 539 тысяч 998 рублей 13 копеек. Однако сумма контракта может быть снижена в ходе электронных торгов.
Подрядчик определится в эту пятницу, 17 апреля. Согласно документам, подрядчик займётся уборкой мусора с городских клумб и вазонов, подготовит почву, высадит цветы и оформит клумбы.
Всего предполагается украсить цветами 1 809 квадратных метров городских клумб около администрации Кыштымского округа, на круговом движении в центре города, у остановки в районе радиозавода, у памятника Карлу Марксу, около мемориала танкистам-добровольцам на улице Ленина, на Нижнем Кыштыме и у Народного дома. Также цветы высадят в 107 вазонах на улицах Ленина и Карла Либкнехта.