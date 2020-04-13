Фотограф из Кыштыма поделился снимками первых весенних цветов

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Фотограф Алексей Нестеренко.

Кыштымский фотограф, работник Кыштымского медеэлектролитного завода, Алексей Нестеренко вчера запечатлел росточки первых весенних цветов в окрестностях Кыштыма. В частности он побывал на горе Светлоозёрной.

В объектив Алексея Нестеренко попали сразу два цветка – прострёл и адонис весенний. Последний ещё называют горицвет весенний.

Прострел относится к многолетним травянистым растениям семейства Лютиковые. Адонис тоже, но в отличие от прострела считается редким цветком, представители которого даже занесёны в Красную книгу.