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Фотограф из Кыштыма поделился снимками первых весенних цветов

Сегодня, 12:17 Категория: Экология
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Фотограф Алексей Нестеренко.

 

Кыштымский фотограф, работник Кыштымского медеэлектролитного завода, Алексей Нестеренко вчера запечатлел росточки первых весенних цветов в окрестностях Кыштыма. В частности он побывал на горе Светлоозёрной.

 

В объектив Алексея Нестеренко попали сразу два цветка – прострёл и адонис весенний. Последний ещё называют горицвет весенний.

 

 

Прострел относится к многолетним травянистым растениям семейства Лютиковые. Адонис тоже, но в отличие от прострела считается редким цветком, представители которого даже занесёны в Красную книгу.

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Теги: Кыштым фотограф весенние цветы

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Надеюсь ему выпишут штраф,за нарушение режима самоизоляции..))

 