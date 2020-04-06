В Кыштыме объявлено экстренное предупреждение

Сегодня, 16:55 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 7 апреля, в горных районах области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, на дорогах – сильная гололедица.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения электроснабжения. Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта просит водителей воздержаться от поездок на автотранспорте.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабо укреплённые конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автомобили.

По прогнозам синоптиков завтра днём температура воздуха в Кыштыме составит до плюс одного градуса.