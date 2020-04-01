В Кыштыме объявлен пожароопасный сезон

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Сегодня, 1 апреля, в Челябинской области установлено начало пожароопасного сезона. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.



Подписание такого документа позволяет властям муниципалитетов вводить особый режим посещения лесов. Это касается запрета на разведение костров или нахождение в лесах, а также запускает ряд мероприятий, направленных для профилактики лесных и ландшафтных пожаров.

В пожароопасный период на территориях поселений, садоводческих товариществах запрещается сжигать траву, отходы, разводить костры на расстоянии менее 50 метров от построек. Владельцам частных домов, прилегающим к лесу, необходимо убрать сухую растительность и горючие материалы на расстоянии не менее десяти метров от леса. Либо необходимо отделить частную территорию противопожарной минерализованной полосой.



В лесу также запрещается пользоваться открытым огнём. Оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами материал, бутылки и осколки стекла, выжигать траву под деревьями и на лесных полянах.