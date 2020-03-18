Работники Кыштымского леса соревновались в многоборье и провожали зиму

Сегодня, 14:15 Категория: Экология

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Ежегодное проведение Дня здоровья и одновременно проводы русской зимы – это традиция предприятия ООО «Кыштымский лес». В нынешнем году она пришлась на 14 марта.

В этот день база «Казгалы» просыпается от зимней спячки, проводятся подготовительные работы к ежегодному спортивному празднику для работников предприятия, их семей и гостей праздника.

К уже сформированным командам «Лесоруб» из работников лесных участков и коллектива управления с капитаном Батиным С.А., «Трудовых Резервов» из работников нижнего склада и гаража с капитаном Минаевым Л.Л., учеников школьного лесничества «Лесовод» с капитаном Вандышевым М.. и сборной команды из гостей избирательных округов №7 и №17 «Убойная сила» с капитаном Минаевой А.Ш.

Капризы погоды внесли коррективы в план проведения мероприятия, и главное соревнование «Лыжные гонки» были заменены на не менее интересные. Соревнования организованы для разных категорий участников (женщины, мужчины, дети) – зимняя рыбалка, Тандем Ski, колка дров на время, соревнования на тюбинге, перетягивание каната, бум, командное надувание шаров. А командное прыгание через скакалку привело в восторг не только детей, но и взрослых. В соревновании по колке дров не сдаёт свои позиции мастер лесного участка Вандышева Т.И. Она уложилась в 13 секунд. Чуть больше времени понадобилось мужчинам – Пыхов Д. уложился в 20 секунд. Для самых маленьких участников были организованы соревнования по кольцебросу и дартсу. Дети с удовольствием участвовали по многу раз и получали сладкие призы.

Вкуснейшие горячие блины, чебуреки и пельмени, приготовленные поварами нашей столовой не оставили в стороне даже искушённых гурманов. А гостеприимству и кулинарным способностям Минаева Л.Л. нет равных. Чай, насыщенный ароматами трав и вкуснейшая шурпа манила своими запахами.

В финале подведение итогов соревнований, вручение премий победителям. Первое место в командном зачёте заняла команда «Лесорубы», второе место у команды «Трудовые резервы» и третье почётное место у гостей праздника «Убойная сила».

Закончился праздник проводами уральской зимы и традиционным сжиганием чучела Масленицы.